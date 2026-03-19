NTTドコモは、京セラの法人向けAndroidスマートフォン「DIGNO SX5 KC-S306」を27日10時に発売する。価格は4万7960円。 「DIGNO SX5 KC-S306」は、チップセットにメディアテック製の「Dimensity 6400」を備えたAndroidスマートフォン。6.1インチの液晶ディスプレイを搭載し、OSはAndroid 16を採用している。耐久性では、米国国防総省規格（MIL規格）の20項目に準拠する。 また、いつでもカエドキプログ