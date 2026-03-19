しゃぶしゃぶチェーン『しゃぶ葉』で2026年3月19日から「春のラムしゃぶ北海道フェア」が始まる。北海道産の食材が勢ぞろいとのことだが、いったいどんなラインナップなのか。北海道×しゃぶしゃぶアレンジ無限大！2025年春に128万皿を達成した「ラムしゃぶ」が食べ放題になって復活！栄養素が豊富でヘルシーなラム肉を思う存分食べられるフェアが始まる。「ニュージーランド・オーストラリアのくせのない薄切りラムの優しい味