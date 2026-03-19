京セラは、ビジネス用途に特化した5Gスマートフォン「DIGNO SX5」を27日に発売する。 「DIGNO SX5」は、オフィスワークから建設現場、医療、物流など、幅広い業種での利用を想定したスマートフォン。チップセットは「MediaTek Dimensity 6400」を備え、約6.1インチのディスプレイを搭載した。カメラは、メインが約5000万画素、サブが約800万画素となる。 バッテリーは4500mAh容量を備え、