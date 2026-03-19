現地３月17日と18日に、チャンピオンズリーグ(CL)のラウンド16第２レグが各地で開催。準々決勝に駒を進める８クラブが出揃った。名立たるクラブが欧州サッカーの頂点を争うCL。勝ち残っているのは、前回王者パリ・サンジェルマンを筆頭に、レアル・マドリー、アトレティコ・マドリー、バルセロナといったスペインの強豪勢。さらに、プレミアリーグからリバプールとアーセナル、ドイツの絶対王者バイエルン、そしてポルトガルの