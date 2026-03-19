鮮やかな逆転劇で８強入りを決めた。現地３月18日に開催されたチャンピオンズリーグのラウンド16第２レグで、リバプールはガラタサライと本拠地アンフィールドで対戦。先週の第１レグは０−１で落としていたなか、４−０で圧勝し、トルコの難敵を退けた。形勢をタイにしたのは、ドミニク・ソボスライだ。25分にデザインされたCKから、左足での見事なダイレクトシュートでネットを揺らし、２戦合計１−１とした。追いついた