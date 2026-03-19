ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは3月19日、投稿を更新。大谷翔平選手がドジャースのスプリングトレーニングに初登板し、先発で4奪三振したことを報告しました。【写真＆動画】大谷翔平の圧巻ピッチング「開幕が待ちきれない」同アカウントは「Four strikeouts from Shohei in his first #DodgersST start!（翔平のドジャースST初登板で4奪三振！）」とコメントを添え、大谷選手のピッチング写真2枚と動画1本を投稿。ドジャ