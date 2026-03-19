All About ニュース編集部は2月13日、全国10〜70代の300人を対象に、「推理ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「ご長寿化しそうだと思う推理ドラマランキング」の調査結果を紹介します。【7位までのランキング結果を見る】2位：ガリレオ／77票今回のランキング2位は、『ガリレオ』（フジテレビ系）でした。福山雅治さんが主演を務めるこのドラマは、2007年に第1シリーズがスタート。福山さん、柴咲