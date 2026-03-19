桜のつぼみも膨らみ始め、進学を機に住み慣れた土地を離れる準備を進める声が聞こえてきます。長い歴史の中で培われたブランド力を持つ学び舎は、その土地の枠を超えて多くの人々から信頼を寄せられる存在です。All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、地方国公立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、知名度が高いと思う地方国公立大学ランキングの結果をご紹介し