タレントの菊地亜美さんは3月17日、自身のInstagramを更新。長女の進級式に参列したことを報告し、シュールな写真を公開しました。【写真】「背景無くて変だよー」「あみちゃんの躍動感」近藤千尋さんも「最高」と反応菊地さんは「あっという間に幼稚園の2年間が終わり、進級式へ」と報告。続けて「夫に撮ってもらった写真が、微妙な瞬間ばかりだったのが悔やまれます笑」とつづり、2枚の写真を公開しました。1枚目が長女とのツー