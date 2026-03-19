エイチ・アイ・エス（以下、HIS）は、3月23日から、夜行バス到着後のサービスとして、日本最大級のシェアリングスペース「快活CLUB」を休息スポットとして提供するオプショナルプランを発売する。このサービスは高速バス予約サイトで初の試みとなる。夜行バスは飛行機や新幹線などに比べて交通費が安いこと、就寝中に移動でき時間が有効的に活用できるなど、若年層を中心に幅広い世代の人が利用している。イベント参加や観光目的で