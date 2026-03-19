福島県いわき市の環境水族館「アクアマリンふくしま」の子ども体験館「アクアマリンえっぐ」が2026年3月14日、リニューアルオープンした。【画像】かわいすぎる館内の様子、今後販売予定のレアぬいぐるみ幼い子どもたち向けのこのコーナーでは、生き物たちの生きる工夫「いのちのアイデア」を体験できる。アクアマリンえっぐ内に広がるのは、6つのゾーン。母親や父親である飼育員たちが考え、子育ての気づきから生まれた「赤ちゃん