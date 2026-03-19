「FRUBI by果汁グミ ブルーベリー＆ザクロ」明治は、くだもののおいしさがギュッとつまった「果汁グミ」ブランドから、美容にうれしい成分を配合した新商品「FRUBI by果汁グミ ブルーベリー＆ザクロ」を、3月24日から発売する。グミ市場は食感や形状の楽しさと、手軽に食べることができる簡便さによって拡大を続けており、今後もグミ商品の多様化が進んでいくことが予想されている。なかでも成分訴求型グミは2035年度には2025年度