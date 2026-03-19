「27g ひとくちぽたぽた焼おもち」亀田製菓は、ロングセラー商品「ぽたぽた焼」ブランドから、外はさくっと中はふんわり食感が楽しめる「27g ひとくちぽたぽた焼おもち」（以下、「ひとくちぽたぽた焼おもち」）を、3月23日から全国のコンビニエンスストアで発売する。今年で発売40周年を迎えるロングセラーブランドの「ぽたぽた焼」から、ひとくちサイズで“さくふわ”の新食感が味わえる「ひとくちぽたぽた焼おもち」が登場する