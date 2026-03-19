「100周年アニバーサリー ストロベリー ピスタチオ ショコリキサー」今年に創業100周年を迎えたゴディバ ジャパンは、100周年を記念した、フランスのパティシエ兼アイスクリーム職人のエマニュエル・リオン氏とコラボレーションし、日本生まれの植物性ミルク「米糀ミルク」を使用した、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「100周年アニバーサリー ストロベリー ピスタチオ ショコリキサー」を、4月3日に、全国