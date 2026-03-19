タレント・藤本美貴が19日、都内で行われたマルチビタミンサプリ「エレビット」新商品発表に出席した。【写真】かわいい！にっこり笑顔な藤本美貴会見内容にちなみ、“心のサプリ”を問われた藤本は、「ミキティー！」の言い方で「ショージー（庄司智春）」と絶叫。フリップも右肩上がりとなっており、ミキティー！のアンサーのような回答に会場も沸き立った。続けて、藤本は「日々、お仕事をして、生活をしているとストレス