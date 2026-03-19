Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）と俳優の杉咲花が、日経電子版（日本経済新聞社）の新CMに出演。きょう19日に公開された。【動画】Mrs. GREEN APPLE大森元貴「自分にワクワク」新CM「2026春割キャンペーン」のCMで、大森が「自分をワクワク」篇、杉咲が「手を伸ばす」篇。ミセスの楽曲「ダーリン」が起用されており、「もしもビジネスパーソンだったら」という世界を表現する。桜が舞う街を歩きながら、新しい一歩を踏み