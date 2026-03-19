aespaのウィンターが心温まる善行を実践した。ウィンターは、ユニセフ韓国委員会に1億ウォン（約1000万円）を寄付し、高額寄付者の集い「ユニセフ・オーナーズクラブ（UNICEF Honors Club）」に新たに加入した。【写真】「痩せすぎ」ウィンターの“極細ウエスト”3月19日、ユニセフ韓国委員会は「今回の寄付は、相次ぐ紛争や災害で苦しんでいる子どもたちが、平穏な日常を取り戻せるよう支援したいというウィンターの意向により実