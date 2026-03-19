ボーイズグループBTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のリリースが、いよいよ明日（20日）に迫るなか、世界の視線が彼らの完全体での“航海”に集中している。3月19日、BTSは公式SNSを通じてタイトル曲『SWIM』のミュージックビデオティザー第2弾を公開した。【写真】「破壊力えぐ」JUNG KOOK、“胸板むき出し”先に公開された1つ目のティザーが、若い女性と博物館の船の模型で好奇心をかき立てたとすれば、今回はメンバー7人が白い帆