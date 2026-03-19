EXO・シウミンにまさかの“未払い”問題が浮上した。シウミンが2025年10月にリリースしたソロ曲『Overdrop』ミュージックビデオ制作を担当した会社が、残金未払いを訴え注目が集まっている。【画像】シウミン、“未払い”問題浮上のソロ曲MV3月19日、映像制作会社815 VIDEOは「2025年8月、INB100（シウミンの所属事務所）の依頼を受け、ミュージックビデオ本編1本およびティザー1本の制作を担当し、当該プロジェクトは両社間で締結