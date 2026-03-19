日本ハムの2026年の春の新商品は、これまで培ってきた技術とノウハウを生かし、新たな需要創出や食シーン拡大につながる多様な商品をリリースした(各商品は3月1日発売)。加工肉では、忙しい共働き世帯向けに、肉本来のうま味と食べ応えを追求した新ブランド「Atta!a(アッタラ)」を立ち上げ、第1弾として「うま塩もも切り落とし」「うま塩バラ切り落とし」「うま塩バラ厚切り」の3品を発売した。精肉のような素材感や食べ応えと、加