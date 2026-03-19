春は別れの季節。ずっと気になっていた同僚とも、異動で離ればなれになってしまうことがあるかもしれません。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「異動が決まった同僚男性の心をつかむ別れ際の一言」をご紹介します。【１】男性が電車に乗る直前、腕をつかんで「やっぱりヤダ！」「動揺しそうだけど、悪い気はしないですよね」（２０代男性）など、突然感情をぶつけられることで、気持ちの強さを感じる男性