【スペース★ダンディ メカニックセレクション】 発売月：7月 価格：7,590円 ベルファインは、プラモデル「スペース★ダンディ メカニックセレクション」を7月に発売する。価格は7,590円。 本商品は、監督を渡辺信一郎氏が務め、ボンズが制作したスタイリッシュSFアニメ「スペース☆ダンディ」（2014年放送）より、個性あふれるメカとキャラクターたち