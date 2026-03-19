テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが爽やかな衣装ショットを公開した。「スーパーＪチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！」と１９日までに自身のインスタグラムを更新した森山アナ。「きょう東京は開花宣言とはなりませんでしたが、明日こそは…！とわくわくしています笑」とつづり、春の訪れを待ち望むとともに鮮やかなエメラルドグリーンのカーディガンを着た写真を披露した。この投稿に「もりみなスマ