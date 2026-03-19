【SO-DO CHRONICLE 仮面ライダーアギト／仮面ライダー響鬼】 8月 発売予定 3月19日13時 予約受付開始予定 価格：8,580円（12個入り） バンダイは、「SO-DO CHRONICLE 仮面ライダーアギト／仮面ライダー響鬼」12個入りボックスをプレミアムバンダイにて8月に発売する。価格は8,580円。3月19日13時から予約受付を開始する。 本製品は「仮