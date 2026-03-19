お笑いコンビ「バナナマン」設楽統が１９日、ＭＣを務めるのフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）を休んだ。代役を同局の倉田大誠アナウンサーが務めた。欠席した理由を三上真奈アナが「人間ドックでお休みということで」と公表し「隅々まで検査して健康を保っていただきたいですよね」と願っていた。