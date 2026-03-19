世界のトップブレイカーが集うブレイキンのワールド・チャンピオンシップ「ＦＵＪＩＦＩＬＭｉｎｓｔａｘＵｎｄｉｓｐｕｔｅｄ」ＴｏｋｙｏＷｏｒｌｄＦｉｎａｌが２１日、ニューピアホール（東京・港区）で行われる。本大会の見どころとして挙げられるのが、チーム戦で争われるクルーバトル。京都の名門で２０２３年覇者「ＢｏｄｙＣａｒｎｉｖａｌ」のメンバー（ＮＡＲＵＭＩ、ＡＹＵＭＩ、ＴＯＡ、ｈａｒｕｔｏ）