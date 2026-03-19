女優・前田敦子（34）の約14年ぶりの写真集『前田敦子写真集Beste』（講談社）がロングランヒットを記録している。発売から1か月経った現在も、通販サイトなどが発表する写真集売り上げランキングの上位に君臨し続け、3月17日発売の『月刊ヤングマガジン』（同社）では表紙と巻頭グラビアを飾った。【写真】「過去最大の露出」に挑んだという前田敦子。編集部が特定した、あっちゃんの「スケスケ衣装」も前田が写真集を発売