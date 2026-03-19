プロ野球の監督には様々なタイプがいる。例えば、原辰徳は巨人のスター軍団を豪腕でまとめ上げ、落合博満は非情な決断と緻密な設計で中日を頂点へ導いた。采配の哲学も違えば、選手との距離感も異なる。野球評論家のゴジキ氏による著書『マネジメント術で読むプロ野球監督論』から一部抜粋して、指揮官の役割について解説する。【前編記事】『井端弘和はいい監督だったのか…落合博満、原辰徳、新庄剛志―マネジメント術で見えてき