あなたは読めますか？突然ですが、「掠める」という漢字読めますか？日常的に使う動きを表す言葉ですが、漢字表記になると急に難しく感じられるのではないでしょうか？気になる正解は……「かすめる」でした！掠めるには、物の表面を通り過ぎる際に軽く触れるという意味や、人に見つからないように素早く盗む、あるいは人の目を盗んで何かをするといった意味があります。例文としては、物理的な動きを指して「頬を風が掠める」と言