あなたは読めますか？突然ですが、「忌々しい」という漢字読めますか？感情が高ぶった際によく使われる表現ですが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「いまいましい」でした！この漢字は、非常に腹立たしく、癪に障る様子を意味します。また、不吉で避けたいと感じるような、縁起の悪さを不快に思う気持ちを表すときにも使われる言葉です。例文としては、肝心なところで