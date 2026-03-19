◇第98回全国選抜高校野球大会第1日・1回戦帝京（東京）―沖縄尚学（沖縄）（2026年3月19日甲子園）帝京の“名物応援曲”「スカイ・ハイ」が15年ぶりに甲子園に帰ってきた。初回、先頭の安藤丈二（3年）が打席入ると、アルプススタンドから演奏が始まった。「スカイ・ハイ」は、基本はシートノックのバックで演奏し、ナインが戦いに闘志を燃やす応援曲だが、甲子園はシートノック中の演奏が禁止のため、先頭打者で使用し