イラン南西部にある世界最大級の天然ガス施設をイスラエル軍が攻撃したと伝わる中、アメリカのトランプ大統領は「今後イランのエネルギー施設への攻撃を望んでいない」とアメリカメディアが報じました。アメリカのウォールストリート・ジャーナルは18日、アメリカ当局者の話としてトランプ大統領が「イランのエネルギー施設に対する今後のさらなる攻撃は望んでいない」と報じました。一方で、ホルムズ海峡でのイランの行動次第では