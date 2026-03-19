「運動神経が良い」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。とはいえ、運動神経が良いというのは、具体的にどう判断するのか…。そんな疑問を解決できる、“運動神経の良さを判断する動画”が「山形県鶴岡市 消防本部」の公式インスタグラム（＠fdtsuruoka_official）で紹介され、話題になっています。【動画】できるかな？「運動神経の良さ」をチェックしてみよう簡単な動きでチェックしてみようでは、早速