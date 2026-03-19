2026年3月19日の『徹子の部屋』に尾上右近さんが登場。歌舞伎俳優と清元を両立する生活などを語ります。今回は尾上さんがカレー愛と歌舞伎について語った2024年5月10日のインタビュー記事を再配信します。*****歌舞伎界のホープとして注目され、映画やテレビなどでも活躍する尾上右近さんは、カレーを年間３６０皿食べる。そんなカレー愛をつづったエッセイ集「尾上右近華麗（ＣＵＲＲＹ）なる花道」（主婦の友社）が４月出版さ