アメリカンなニューレトロスタイルに変身配達業務で活躍するダイハツの「ハイゼットカーゴ」は、商用車としてだけでなく、カスタムカーのベース車両としても人気があります。カスタムメーカーからもさまざまなカスタムモデルが登場しており、例えばダムドでは、ハイゼットをアメリカンなニューレトロスタイルに仕上げた「ハイゼット ファズ」を販売しています。【画像】超カッコいい！ これが“レトロ風”な斬新「“角目4灯”