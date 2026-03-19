瀬戸内地方は、湿った空気の影響で雲が広がっています。昼過ぎ以降は岡山県を中心に日差しが届く見込みです。日中の最高気温は岡山で18度、津山で15度、高松で17度でしょう。18日よりも5度程度気温が高く、4月上旬並みのところがあります。 20日は高気圧に覆われて、広く晴れる見通しです。19日よりも湿度が低く、空気が乾燥するでしょう。朝の最低気温は岡山で3度、津山でマイナス1度、高松で5度の予想です。日中の最高気温は岡