2024年2月、堀内音緒被告（23）はフィリピン国籍の男（当時18）と共謀し静岡県袋井市に住む中国籍の知人の男子高校生（当時17）に暴行を加え車のトランクの中に監禁し、静岡県の浜名湖近くの川に投げ入れて殺害した。堀内被告は1審で懲役17年の判決を言い渡されていたが、不服として東京高裁に控訴していた。3月17日、東京高裁は1審判決を支持し控訴を棄却した。 〈画像あり〉「理不尽すぎる」“タメ口”をきいたことで殺害されて