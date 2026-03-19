第９８回センバツ高校野球が３月１９日に開幕しました。１３年ぶり６度目の出場となる北海道代表・北照高校の手代森煌斗主将が、堂々たる選手宣誓をしました。午前９時から甲子園球場で行われた開会式には、全国各地から選ばれた出場校３２校の選手達が入場行進を行いました。道内からは２０２５年の秋の全道大会を制した北照高校が１３年ぶり６度目の出場です。選手宣誓は手代森煌斗主将が務めました。（手代森煌斗主将）「威風堂