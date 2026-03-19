「マスターズ」の開催を3週間後に控え、昨年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）が記者会見に臨み、チャンピオンズディナーのメニューを公開した。【写真】松山英樹が振る舞ったチャンピオンズディナーは『宮崎牛』『寿司』チャンピオンズディナーはマスターズ開幕2日前、歴代優勝者がオーガスタ・ナショナルGCのクラブハウスに集まり開かれる恒例の食事会。前年の優勝者がメニューを考案する。マキロイは昨年、初めてマス