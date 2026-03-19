２０２３年４月に放送大学に入学したタレントで国際薬膳師の麻木久仁子が１９日、入学４年目となる２０２６年度１学期も放送大学での学びを継続すると明かした。同大は４月と１０月の年２回、書類選考のみで入学できる文部科学省・総務省所管の通信制大学。麻木は２０２５年度２学期に「リスク社会の家族変動」「ライフステージと社会保障」「地域生活を支える社会福祉と法」「人生１００年時代の家族と法」を受講しており、「