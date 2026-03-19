3月18日未明、新潟県加茂市内の国道を走行していた車が道路から外れる事故があり、車を運転していた男性が死亡しました。死亡したのは、阿賀野市下黒瀬に住む運転代行員の男性(56)です。男性は3月18日午前2時半過ぎ、加茂市下条の国道を仕事の同僚と車2台で三条市から新潟市方面へ直進していたところ、突然男性が運転していた軽自動車が車道を外れ、草木に突っ込んだということです。その後同僚から「後ろの車がついてこなくなった