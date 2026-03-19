人気キャラクター作品「ちいかわ」のグッズ公式Xが19日に更新され、「100円ちいかわ雑貨 第8シリーズ」の新作が順次発売されていることが伝えられた。【写真】ちいかわ・ハチワレ・うさぎのカラフルなミニメモ帳、ジッパー袋、ボールペンなど投稿では、「実用性バツグンのちいかわ雑貨が3月にまたまた登場」とのコメントとともに、カラフルなちいかわ・ハチワレ・うさぎらの「ミニメモ帳」「B7ジッパー袋」「ミニメッシュポー