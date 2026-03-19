ロッテは３月２７日の西武との開幕戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）で、俳優の森永悠希（２９）が始球式を行うと１９日に発表した。開幕戦はロッテの冠協賛試合「ＸＹＬＩＴＯＬｐｒｅｓｅｎｔｓ２０２６ＯＰＥＮＩＮＧＧＡＭＥ」として開催。「キシリトールガムおよびキシリトールオーラテクトガム」のＣＭキャラクターを務める森永が始球式を務めることになった。森永は「このような大役をいただき、大変恐縮してお