全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は、まるで昔話に出てくるような大盛りのご飯とジューシーな豚肉が自慢の“デカ盛り豚丼”を紹介します。 五泉市に店を構える『さらい』。お客が夢中になってすするのは、貝と鶏のダシがきいた人気の〈塩らぁめん 1000円〉。大きなホンビノス貝が乗っていて、貝好きにはたまらない一杯です。一方、このラーメンと合わせて楽しむお客が多いというのが、阿賀野市のブランドポ