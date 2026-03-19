音楽デュオ・ゆずが19日、都内で行われた「GREEN×EXPO 2027 開催1年前記者発表会」に登壇。2027年に横浜で開催される『GREEN×EXPO 2027』の新公式アンバサダーに就任し、コラボレーションソングを制作することが決まった。【写真】かわいい！トゥンクトゥンクとの対面に笑顔を見せる芦田愛菜同博覧会は俳優の芦田愛菜が公式アンバサダーを務めることがすでに発表されており、ゆずの北川悠仁と岩沢厚治は芦田とともにイベント