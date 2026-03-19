FBIのパテル長官やギャバード国家情報長官、CIAのラトクリフ長官らが上院の公聴会に出席した/Jonathan Ernst/Reuters（CNN）米上院情報委員会で18日、イランとの戦争に関する公聴会が開かれ、米情報機関のトップらが証言に立った。3週間前に始まった戦争について公聴会が開かれるのは初めて。この日は国家情報長官のトゥルシ・ギャバード氏、中央情報局（CIA）長官のジョン・ラトクリフ氏、連邦捜査局（FBI）長官のカシュ・パテル