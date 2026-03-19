民放キー局系のBS5局とWOWOWは19日、5局が超高画質の4Kで制作した番組を、今秋にも配信サービス「WOWOWオンデマンド」で無料配信すると発表した。BS5局は赤字が続いていることを理由に4K放送から撤退する方針を固めており、代替手段となる。配信を始めるのは、BS日テレ、BS朝日、BS―TBS、BSテレ東、BSフジの5局。いずれも2027年1月に期限が切れるBS4Kの放送免許を更新しない方針を決めている。