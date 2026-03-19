秋元康氏がプロデュースする昭和歌謡グループ「MATSURI」の柳田優樹（40）が19日までに自身のインスタグラムを更新し、お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気（39）とメンバーと食事をしたことを明かした。「ハライチ岩井さんに、ご飯に連れて行ってもらいました！」と書き出すと、焼肉店での自身と岩井、「MATSURI」小野寺翼、松岡卓弥との4ショットをアップ。「美味しい焼肉を食べながら、それぞれの好きなお弁当ランキングを