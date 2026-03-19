上野厚生労働相は１９日午前の閣議後記者会見で、マイナンバーカードに保険証の機能を持たせた「マイナ保険証」の導入に伴い、有効期限が切れた従来の保険証で保険診療を受けられる特例措置の期限を、３月末から７月末に延長すると明らかにした。２０２１年のマイナ保険証導入後、従来の保険証は段階的に期限切れとなったが、厚労省は医療機関での混乱を避けるため、従来の保険証も使えるようにしてきた。上野氏は「円滑な受診