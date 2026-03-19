タレントの朝日奈央（31）が19日までにインスタグラムのストーリーズを更新。アイドルグループのオーディションを受けた中1当時の思い出をつづった。07年にファッション誌「ラブベリー」のモデルとしてデビュー。08年にアイドルグループ「アイドリング！！！」に2期生として加入した。この日はフジテレビでの収録に参加し、「アイドリング！！！のオーディションを受けたスタジオだった」と報告。「当時（中学1年生）かなりの緊張